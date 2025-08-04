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19:51, 4 августа 2025Бывший СССР

Украинцев с 14 лет начнут готовить к национальному сопротивлению

На Украине начнут обучать национальному сопротивлению с 14 лет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцев с 14 лет будут обучать национальному сопротивлению. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики нацсопротивления Минобороны страны Игорь Хорта, передает «Страна.ua».

Согласно новым директивам, обучение будет проходить в том числе через участие в военно-патриотических играх, например «Сокол» и «Джура». Помимо этого, будет обновлен предмет «Защита Украины», который уже внедряется в школах и учреждениях профтехобразования. Также будет отменена базовая общевойсковая подготовка в университетах, ее заменят «Основы национального сопротивления», но без присвоения военной специальности.

Ранее представитель пророссийского подполья сообщил, что украинских подростков учат пользоваться оружием и боеприпасами, чтобы они могли стать исполнителями диверсий, направленных против России. По его словам, школьники проходят военную и идеологическую подготовку наподобие «Гитлерюгенд».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю.

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