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11:37, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыта цель визита спецпосланника Трампа в Москву

The Hill: Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Путина пойти на перемирие
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина пойти на перемирие. Цель его визита раскрыло американское издание The Hill.

«Ожидается, что Стивен Уиткофф (...) прибудет в Москву на этой неделе, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня», — говорится в сообщении.

Если это не произойдет, то Трамп может ввести вторичные пошлины в отношении стран, импортирующих российскую нефть, считает издание.

Ранее Трамп назвал дату визита Уиткоффа в Москву. По его словам, спецпосланник может прибыть в Россию 6 или 7 августа.

Предыдущий визит Уиткоффа в Россию состоялся 25 апреля. Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов.

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