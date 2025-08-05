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11:11, 5 августа 2025Россия

Раскрыты подробности об отставке главы города из-за жалоб после землетрясения на Камчатке

ТАСС: Нового врио главы Вилючинска назначат в течение 10 дней
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

Нового временно исполняющего обязанности главы Вилючинска после отставки Ивана Головчака из-за жалоб жителей после землетрясения на Камчатке назначат в течение десяти дней. Подробности кадровых перестановок раскрыли в краевом правительстве, передает ТАСС.

Врио главы российского города назначит губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В думе Вилючинска уточнили, что орган уже получил официальное заявление от Игоря Головчака о досрочной отставке с занимаемой должности. Обращение было направлено главой муниципалитета 5 августа.

В связи с землетрясениями зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев также сообщил о формате осенних выборов, на которых изберут губернатора и глав сельских поселений. По его словам, в связи со сложной сейсмической обстановкой в регионе появится возможность организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Ранее сообщалось, что Солодов потребовал отставки Головчака после мониторинга его работы и жалоб жителей. Глава Камчатки назвал неудовлетворительной работу администрации города, а также реагирование на чрезвычайную ситуацию.

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