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12:45, 5 августа 2025Культура

Раскрыты подробности отношений 94-летнего Ивана Краско с 30-летней сиделкой

Директор Ивана Краско назвал 30-летнюю сиделку Дарью новой музой актера
Ольга Коровина
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов назвал музой актера его 30-летнюю сиделку Дарью Пашкову. Об этом пишет KP.RU.

Смородинов отметил, что девушка много лет ухаживает за Краско и официально работает его помощницей. Некоторое время актер проживал в квартире Дарьи, но после ее отъезда в отпуск находился на даче под присмотром своих сыновей. Сообщается, что именно оттуда артиста доставили в больницу.

По словам собеседника издания, Дарья стала «музой» актера. Через месяц после ее отъезда состояние Краско ухудшилось. «На него до сих пор так действуют женщины», — подчеркнул Смородинов.

1 августа стало известно, что Краско доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Вячеслав Смородинов рассказал, что он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста для обеспечения необходимого ухода, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.

ЖЗЛ
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