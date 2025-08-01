Ивана Краско доставили в реанимацию в тяжелом состоянии

94-летний актер Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Народный артист России Иван Краско доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов сообщил NEWS.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что Краско необходим постоянный уход и сиделка с медицинским образованием.

«Он плох, смотреть больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — заявил Смородинов.

По словам арт-директора, он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет. Он призвал поклонников и СМИ поддержать актера и помочь найти медицинское учреждение, в котором ему смогут обеспечить необходимый уход.

В июле 2023 года сообщалось об экстренной госпитализации Ивана Краско. У него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном. Актера прооперировали и позже выписали из больницы.

В мае 2024-го стало известно, что Краско переехал в квартиру своей помощницы Дарьи, которая за ним ухаживала. Отмечалось, что свою долю в квартире на Фонтанке артист переписал на третью жену Наталью Вяль.