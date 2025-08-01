Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:04, 1 августа 2025Культура

Ивана Краско доставили в реанимацию в тяжелом состоянии

94-летний актер Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист России Иван Краско доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов сообщил NEWS.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что Краско необходим постоянный уход и сиделка с медицинским образованием.

«Он плох, смотреть больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — заявил Смородинов.

По словам арт-директора, он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет. Он призвал поклонников и СМИ поддержать актера и помочь найти медицинское учреждение, в котором ему смогут обеспечить необходимый уход.

В июле 2023 года сообщалось об экстренной госпитализации Ивана Краско. У него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном. Актера прооперировали и позже выписали из больницы.

В мае 2024-го стало известно, что Краско переехал в квартиру своей помощницы Дарьи, которая за ним ухаживала. Отмечалось, что свою долю в квартире на Фонтанке артист переписал на третью жену Наталью Вяль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

    Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

    Кит показал эффектные сальто россиянам

    Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

    Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

    Древний саркофаг обнаружили в России

    Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

    В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости