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12:13, 5 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыты задачи названного в США чудо-оружием СВО дрона «Дань-М»

Военный эксперт Живов: Российский дрон «Дань-М» отвлекает ПВО Украины на себя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Фонда перспективных исследований / РИА Новости

Российский ударный дрон «Дань-М» — обманка для вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), которая заставляет отдать боезапас перед ударом настоящим оружием. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Я так понял, что это реактивный дрон-мишень, который был переделан в обманку. Не секрет, что для тренировок различного назначения используют дроны-мишени. Тут взяли этот самолетик и переделали в обманку. То есть как это выглядит: перед ракетной атакой или перед атакой "Геранями" запускаются эти дроны-мишени, они на себя отвлекают возможности крупного ПВО, допустим, Patriot — ракетного, дорогостоящего. Боезапас этого ПВО расходуется на подобные цели, после чего уже наносится удар реальным оружием», — сказал Живов.

По его словам, продолжительность полета «Дань-М» 40 минут при скорости порядка 700 километров в час.

«Видно, что инженерно-конструкторская мысль у нас развивается, мы приспосабливаем то, что у нас есть под задачи СВО», — подытожил эксперт.

Ранее американский журнал The National Interest (TNI) называл чудо оружием российский ударный дрон «Дань-М». По данным журнала, после первого применения в 2025 году дроны «Дань-М» начали менять баланс в отношении средств нападения и противодействия им. Отмечается, что добавление возможностей искусственного интеллекта вместе с использованием в составе роя может сделать «Дань-М» одним из самых эффективных российских аппаратов.

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