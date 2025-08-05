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10:04, 5 августа 2025Наука и техника

В США российскую «Дань-М» назвали чудо-оружием СВО

TNI: Российский дрон «Дань-М» — истощающее запасы украинских ракет чудо-оружие
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Пресс-служба Фонда перспективных исследований / РИА Новости

Российский ударный дрон «Дань-М» истощает запасы украинских ракет. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Брэндон Вайхерт называет российский беспилотник, эволюционировавший из мишени, представлявшей современную крылатую ракету вроде американского Tomahawk, до недорогого средства истощения противовоздушной обороны (ПВО), чудо оружием, использующимся в ходе специальной военной операции (СВО).

По данным журнала, после первого применения в 2025 году дроны «Дань-М» начали менять баланс в отношении средств нападения и противодействия им. «К 31 июля 2025 года аппараты приняли участие в массированном ударе по Киеву, став частью рекордной волны из 550 дронов, запущенных ранее в том же месяце», — говорится в публикации.

Автор пишет, что оснащенный турбореактивным двигателем беспилотник способен находиться в воздухе от 25 до 40 минут. Скорость полета дрона — до 740 километров в час, высота — до 9000 метров. Изделие способно запускаться с других летательных аппаратов, в частности, вертолета Ми-8, что увеличивает дальность его применения.

Вайхерт отмечает, что добавление возможностей искусственного интеллекта вместе с использованием в составе роя может сделать «Дань-М» одним из самых эффективных российских аппаратов. «Сегодня успехи России в области беспилотных технологий и асимметричной войны опережают оборонительные возможности Украины», — заключает автор.

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В июне издание заметило, что российские дроны-камикадзе «Дань-М», построенные на основе летающей мишени с реактивным двигателем, могут расшатать ПВО Украины.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Дань-М» для поражения целей на Украине.

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