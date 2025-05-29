Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:17, 29 мая 2025Наука и техника

ВС России начали применять новые дроны «Дань-М»

Вооруженные силы России начали применять реактивные дроны-камикадзе «Дань-М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новые дроны-камикадзе «Дань-М» для поражения целей на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Новый тип дронов-камикадзе "Дань-М" стал применяться ВС России, утверждает противник. Дрон "Дань-М" представляет собой одноименную воздушную мишень с реактивным двигателем, призванную имитировать крылатые ракеты и самолеты в ходе учений», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что летающие мишени могли переделать в реактивные дроны. Кроме того, их могут использовать для отвлечения украинских систем противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Базовая версия дрона развивает скорость до 750 километров в час, а максимальная продолжительность полета составляет 70 минут. Взлетная масса аппарата — 350 килограммов.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе, которые внешне напоминают недавно представленный аппарат «Куб-2». Беспилотник с электродвигателем поражает цели на расстоянии до 60 километров боевой частью весом три килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призвала Россию немедленно передать меморандум об урегулировании. Что на это ответили в Кремле?

    В Анапе приостановили сбор туристического налога

    Лавров назвал многополярность угрозой доминированию Запада

    В Кремле прокомментировали дату следующего раунда переговоров с Украиной

    Российский студент опубликовал фото в юбке, ушел в лес и не вернулся

    Российский бизнесмен на Lamborghini устроил погоню со стрельбой

    Воевавшего против российских войск экстремиста посадили в колонию

    Мертвого российского школьника нашли в частном доме

    В США запустят серийное производство новой ядерной бомбы

    В российском регионе появится музей лимонада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости