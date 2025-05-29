ВС России начали применять новые дроны «Дань-М»

Вооруженные силы России начали применять реактивные дроны-камикадзе «Дань-М»

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новые дроны-камикадзе «Дань-М» для поражения целей на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Новый тип дронов-камикадзе "Дань-М" стал применяться ВС России, утверждает противник. Дрон "Дань-М" представляет собой одноименную воздушную мишень с реактивным двигателем, призванную имитировать крылатые ракеты и самолеты в ходе учений», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что летающие мишени могли переделать в реактивные дроны. Кроме того, их могут использовать для отвлечения украинских систем противовоздушной обороны.

Базовая версия дрона развивает скорость до 750 километров в час, а максимальная продолжительность полета составляет 70 минут. Взлетная масса аппарата — 350 килограммов.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе, которые внешне напоминают недавно представленный аппарат «Куб-2». Беспилотник с электродвигателем поражает цели на расстоянии до 60 километров боевой частью весом три килограмма.