Режиссера Юхананова назвали маяком российского искусства

Режиссер Герман назвал худрука Юхананова маяком российского искусства

Режиссер Алексей Герман высказался об ушедшем после проблем с сердцем художественном руководителе «Электротеатра Станиславский» Борисе Юхананове. Об этом он сообщил «Известиям».

По словам постановщика, Юхананов был фокусом и маяком для российского искусства. «Он был невероятным экспериментатором, исследователем искусства, воспитателем, преподавателем, блестящим, магнетическим человеком. К сожалению, таких почти не осталось», — сообщил Герман.

Режиссер рассказал, что был знаком с худруком с 1997 года. «Он был маяком. Само его наличие в профессии меня успокаивало и внушало веру в будущее», — добавил Герман.

5 августа известный режиссер ушел из жизни в возрасте 67 лет.