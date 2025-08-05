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11:33, 5 августа 2025Культура

Умер худрук московского театра Борис Юхананов

Худрук «Электротеатра Станиславский» Юхананов умер на 68-м году жизни
Ольга Коровина

Фото: Саша Савельева / ТАСС

Известный режиссер и художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, 67-летний постановщик в течение нескольких лет испытывал проблемы с сердцем. Известно, что в июне он попал в кардиологическое отделение с нарушением сердечного ритма. Причиной смерти, предположительно, могла стать острая сердечная недостаточность. Юхананов перенес несколько операций на сосудах, последняя прошла в 2024 году.

Юхананов руководил театром с 2013 года. Также он известен работой над популярным реалити-шоу «Голод» в 2003 году. Он поставил более 100 спектаклей, снимал художественные и документальные фильмы.

Во вторник, 5 августа сообщалось, что режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин снова устроил дебош в столичном баре. Отмечается, что Лабутин вел себя агрессивно — приставал к посетителям, хамил охране, а также разбил об сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из гостей. В марте режиссер также устроил дебош в баре на Тверской улице в Москве. Тогда он набросился на бармена заведения и сломал ему нос.

ЖЗЛ
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