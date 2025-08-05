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08:42, 5 августа 2025Экономика

Риски разгона цен в России оценили

«Ведомости»: Риски очередного разгона потребительских цен в России остаются
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Несмотря на постепенное замедление темпов роста потребительских цен в последнее время, риски инфляционной нестабильности в России все еще остаются. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Согласно данным Росстата, в последние несколько недель на внутреннем рынке наметился тренд перехода к дефляции. Так, с 15 по 21 июля потребительские цены в стране снизились на 0,05 процента, как и с 22-го по 28-е число. Главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин объяснил подобную динамику «благоприятной сезонностью». На ситуацию также оказало влияние охлаждение потребительского и кредитного спроса на фоне высокой ключевой ставки.

В краткосрочной перспективе тренд замедления роста цен в России может сохраниться, однако на более длительном горизонте угроза очередного разгона инфляции в стране сохраняется, полагает и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Она отметила, что фактор сезонности традиционно фиксируется в разгар лета и не обладает «прогностической ценностью».

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Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин видит предпосылки для разгона цен в России в усилении санкционного давления со стороны западных стран. Не стоит сбрасывать со счетов и возможное ослабление курса рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отмечала, что замедление роста мировой экономики вкупе с падением цен на энергоносители может иметь проинфляционные эффекты на российскую экономику.

Инфляционные ожидания россиян последние месяцы не снижались и находились у отметки в 13 процентов. В ЦБ называли подобный уровень высоким. На этом фоне ряд аналитиков сходится во мнении, что дезинфляционный тренд в стране пока нельзя назвать устойчивым. В регуляторе, в свою очередь, готовы придерживаться взятого курса на жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевым 4 процентам. Добиться же таргета, согласно прогнозу ЦБ, вряд ли удастся раньше 2027 года.

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