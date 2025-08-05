Россиянам описали схемы мошенничества с ввозом автомобилей

Глава ФТС Пикалев: В РФ распространены случаи навязывания покупателю утильсбора

В настоящее время в России распространены несколько схем с попытками импортеров переложить ответственность за уплату утилизационного сбора непосредственно на конечного покупателя машины. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев. Его слова приводит РБК.

В ряде случаев, отметил он, недобросовестные импортеры целенаправленно указывают в договорах на поставку автомобиля пункт о необходимости уплатить утильсбор мелким шрифтом. Подобного рода компании зачастую позиционируют себя в качестве посредника между покупателем и поставщиком машины. Однако в конечном счете вся ответственность за уплату утильсбора при таком раскладе перекладывается на покупателя авто, пояснил Пикалев.

В результате подобное обстоятельство становится для клиента неожиданностью, а сумму доплаты может достигать порядка 600 тысяч рублей. Компании-посредники поступают в таком случае мошенническим образом, намеренно ввозя машину в Россию по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования. Если у клиента нет возможности оплатить утильсбор, зарегистрировать транспортное средство в стране не получится. Чтобы избежать подобных проблем, Пикалев рекомендовал гражданам внимательно читать все пункты договора на поставку машины из-за границы и выбирать надежных импортеров.

Еще одной схемой является неоднократный ввоз импортером автомобилей в Россию в течение года. При таком раскладе уплатить утильсбор по льготной ставке получится лишь первый раз, а все последующие это должно происходить уже по коммерческому тарифу. В некоторых случаях машину регистрируют без доплаты утильсбора, хотя авто было отчуждено до истечения года пользования. Если сотрудники ГИБДД не увидят этого подвоха, объяснил Пикалев, наступает разделенная ответственность с добросовестным покупателем машины.

Утильсбор является специальным налогом, который платится при покупке нового автомобиля. За последние несколько лет размер таможенного взноса неоднократно повышался. С начала октября 2024 года таможенные ставки выросли в среднем на 70-85 процентов, в зависимости от технических характеристик ввозимых в РФ автомобилей, а с 1 января 2025-го планку подняли еще на 10-20 процентов. В итоге утильсбор на импортные машины сейчас составляет 667,4 тысячи рублей на самый популярный тип авто — с двигателем объемом до двух литров.

Ряд экспертов называют регулярное повышение утильсбора одной из главных причин стабильного снижения спроса на транспортные средства в России вкупе с последствиями жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая сделала автозаймы недоступными для значительной части населения. В итоге аналитики прогнозируют падение продаж новых автомобилей в 2025 году в среднем на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей не исключили откат рынка к показателям девятилетней давности.