Россиянин описал жизнь в самом дорогом городе страны фразой «нет дорог, но есть надежда»

Российский путешественник побывал в Анадыре, который считается самым дорогим городом в стране, и описал жизнь там фразой «нет дорог, но есть надежда». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, попасть в столицу Чукотки через сушу трудно — ближайшая железная дорога в паре тысяч километров. Аэропорт в городе работает, однако цены на билеты не по квоте доходят до нескольких тысяч рублей. К тому же, погода более-менее стабильная и хорошая лишь с июня по сентябрь.

Кроме того, цены на продукты в Анадыре в несколько раз превышают московские, заметил блогер. «Все товары, кроме самого ограниченного набора местной продукции, — привозные, и цены на них выше среднероссийских в 3-6 раз», — подчеркнул он.

Ранее этот блогер рассказал, что килограмм бананов в магазине столицы Чукотки стоит 1,1 тысячи рублей, килограмм яблок — от 500 рублей, килограмм огурцов — 950 рублей, килограмм помидоров — 1,2 тысячи рублей, килограмм репчатого лука — тысяча рублей, а килограмм манго — 1,7 тысячи рублей.

