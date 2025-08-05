Россиянин попал под следствие из-за аудиозаписи

В Дагестане мужчину заподозрили в терроризме после поста в мессенджере

В Дагестане местного жителя заподозрили в терроризме после поста в мессенджере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле 2024 года подозреваемый из-за границы разместил на канале аудиозаписи, направленные на формирование идеологии терроризма и оправдывающей террористическую деятельность.

Против россиянина возбудили дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее в Перми предстанет перед судом мужчина, обвиняемый по уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия в отношении представителя власти.