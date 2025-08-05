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17:47, 5 августа 2025Моя страна

Россиянкам назвали популярные направления для женских соло-путешествий

«Туту»: Краснодарский край назван популярным для женских соло-путешествий
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самым востребованными направлением России для женских соло-путешествий, помимо двух столиц, оказался Краснодарский край. Такие данные назвали специалисты сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Также популярность набирают Костромская область и Карачаево-Черкесия, Амурская, Тверская и Калининградская области.

«С начала 2025 года интерес к женским соло‑путешествиям вырос: поисковых запросов на эту тему стало на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главный вопрос для таких поездок — безопасность. Женщины ищут проверенные места, где можно спокойно гулять и комфортно находиться», — рассказала руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова.

Ранее стало известно, что россияне, которые выбрали отдых в Крыму в летнем сезоне, могут попробовать новый вид пива. Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий отметил, что на полуострове активно начал развиваться гастротуризм — там работают устричные, мидийные и улиточные фермы, сыроварни и винодельни.

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