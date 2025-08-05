Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:18, 5 августа 2025Наука и техника

Российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник с дневной и ночной камерами

Инженеры создали для ВС РФ многоразовый БПЛА «Бульдог-13», его испытают в бою
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские инженеры создали для ВС РФ новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13» с дневной и ночной камерами. Его отправили на испытания в боевых условиях, сообщил инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый, передает РИА Новости.

«Наклоняется камера, как на Mavic. И "сбросник" (устройство для сброса боеприпасов — прим. «Ленты.ру») на нем сразу же идет. То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве "сбросника"», — рассказал военнослужащий.

Шустрый отметил, что БПЛА способен поднять до четырех килограммов груза, то есть может быть использован не только в бою, но и для транспортировки провизии для штурмовиков в места, куда невозможно попасть по земле.

«Потенциал у "птицы" заложен хороший, и в плане текущих ее технических характеристик, и в плане апгрейда», — добавил военный, рассказав, что если установить на дрон барабан на шесть боеприпасов для гранатомета, то он сможет сбрасывать их одну за другой.

Также в «Бульдоге-13» есть протокол передачи данных для управления с устойчивостью к помехам и высоким уровнем шифрования. Это усложнит возможность перехвата противником управления БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Бастрыкин рассказал об атаках дронов ВСУ на электроподстанции в Курске

    Силовики сообщили о сокращении штурмовых групп ВСУ под Сумами

    Иностранец описал женщин в России фразой «могут спасти мир и починить мотоцикл»

    Аналитик указал на безвыходное положение Украины

    Около побережья Курил произошло землетрясение

    Момент падения и взрыва беспилотника в российском регионе попал на видео

    Риелтор раскрыл влияние снижения ставки ЦБ на стоимость квартир

    Геймеры нашли замену Windows 11

    Сокамерник знаменитого маньяка рассказал о его преступлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости