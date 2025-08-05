Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:38, 5 августа 2025Путешествия

Российские туристы установят исторический рекорд по посещению любимого курорта богачей

В первом полугодии 2025 года россияне совершили 126,7 тысячи визитов на Мальдивы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chelsea Gates / Unsplash

В 2025 году россияне массово устремились на любимый курорт богачей в Южной Азии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным министерства туризма Мальдив, Россия является ключевой в списке стран-поставщиков туристов на острова и занимает вторую строчку после Китая. В первом полугодии 2025 года россияне совершили 126,7 тысячи визитов в эту страну Южной Азии ― это на 20 процентов больше, чем в том же периоде 2024 года.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

При дальнейшем нарастании турпотока российские туристы установят исторический рекорд по посещению Мальдив. Наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась на весну и начало лета. Так, прирост туристов в годовом выражении в апреле составил 21 процент год к году, в мае ― 51 процент, а в июне ― 46 процентов.

Ранее отели Мальдив предложили россиянам скидки до 70 процентов на отдых. По данным АТОР, желающих поехать на южноазиатские острова в этом году стало на 15-30 процентов больше по сравнению с 2024 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки

    В Москве задержали любителя масла

    Пушилин оценил сроки полной зачистки Часова Яра

    Молодой россиянин вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов

    В домах россиян в приграничье нашли светильники с тротилом

    Объяснено нежелание сборной России играть против команды легионеров

    Выявлена разница в восприятии алкоголя у мужчин и женщин

    56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

    Украинский дипломат опроверг визит Эрдогана в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости