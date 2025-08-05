Синоптики оценили вероятность дождей в Москве в ближайшие дни

Гидрометцентр: В ближайшие дни в столице ожидается небольшой дождь

В ближайшие дни в Москве ожидается небольшой дождь, сообщили синоптики Гидрометцентра.

Во вторник, 5 августа, в Москве и Московской области облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, по области местами сильный. Tемпература в столице будет держаться на уровне плюс 23-25 градусов, по области ожидается плюс 21-26 градус. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В среду, 6 августа, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в Москве плюс 15-17 градусов Цельсия, в центре города плюс 18-20 градусов, по области 12-17 градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве плюс 25-27 градусов. Ветер ожидается северо-западный 6-11 метров в секунду.

Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. Предупреждение продлили до 21:00 5 августа по Москве и Подмосковью.