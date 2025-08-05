Сотни автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

Около 500 автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

Около пятисот автомобилей встали в очередь на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, а со стороны Керчи — 148 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Днем 3 августа перед Крымским мостом собралась очередь из более чем двух тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что 2 августа на пути в Крым задерживались девять поездов «Таврия». Сообщалось, что пассажирам по возможности предоставляется питание.