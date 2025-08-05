Спасатели бросились на крики туриста в горном лесу и сделали неожиданное открытие

NYP: Турист своим пением спровоцировал поисково-спасательную операцию в США

Повторяющиеся крики туриста спровоцировали поисково-спасательную операцию в горном лесу США, но оказались не просьбами о помощи. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, двое туристов сообщили экстренной службе Центрального Оканагана о криках туриста, который в одиночку разбил лагерь в скоплении природных валунов Боулдерфилдс. Оказавшиеся на учениях в лесу спасатели бросились на помощь мужчине и сделали неожиданное открытие.

«У него не было проблем. Если не считать его пение», — сказал специалист поисковой службы Дуэйн Треснич. Выяснилось, что разбивший лагерь путешественник пел песни канадской группы Nickelback. Мужчина даже не подозревал, что стал причиной спасательной операции.

Ранее туристы отправились в горы США, отравились грибами и посчитали своего друга скончавшимся. При этом якобы не выживший мужчина сам обратился за помощью.