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18:25, 5 августа 2025Путешествия

Спасатели бросились на крики туриста в горном лесу и сделали неожиданное открытие

NYP: Турист своим пением спровоцировал поисково-спасательную операцию в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Central Okanagan Search & Rescue

Повторяющиеся крики туриста спровоцировали поисково-спасательную операцию в горном лесу США, но оказались не просьбами о помощи. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, двое туристов сообщили экстренной службе Центрального Оканагана о криках туриста, который в одиночку разбил лагерь в скоплении природных валунов Боулдерфилдс. Оказавшиеся на учениях в лесу спасатели бросились на помощь мужчине и сделали неожиданное открытие.

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«У него не было проблем. Если не считать его пение», — сказал специалист поисковой службы Дуэйн Треснич. Выяснилось, что разбивший лагерь путешественник пел песни канадской группы Nickelback. Мужчина даже не подозревал, что стал причиной спасательной операции.

Ранее туристы отправились в горы США, отравились грибами и посчитали своего друга скончавшимся. При этом якобы не выживший мужчина сам обратился за помощью.

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