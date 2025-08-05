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13:02, 5 августа 2025Наука и техника

США и Германия удвоили огневую мощь обстреливающей Россию РСЗО HIMARS

Lockheed Martin: РСЗО GMARS осуществила первые боевые стрельбы снарядами GMLRS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kirsty Needham / Reuters

С установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) осуществлены первые приближенные к боевым условиям стрельбы снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Об этом сообщает американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Испытания новой системы, в ходе которых были проведены два пуска GMLRS на «среднюю дальность», прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико (США). Разрабатываемая компаниями Lockheed Martin (США) и Rheinmetall (Германия) установка GMARS позволяет запускать в два раза больше боеприпасов, чем РСЗО Army High Mobility Rocket System (HIMARS). Среди других ее снарядов — ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) и Precision Strike Missile (PrSM).

«Учитывая растущую угрозу со стороны России в Европе, а также другие угрозы за рубежом, вероятно, возникнет значительный спрос на относительно маневренную колесную машину, удваивающую огневую мощь HIMARS», — отмечает издание TWZ.

Согласно Lockheed Martin, «пусковая установка [GMARS] может быть оснащена расширенным боекомплектом из двух ракет ATACMS, четырех ракет PrSM, двенадцати ракет GMLRS стандартной дальности или двенадцати ракет GMLRS увеличенной дальности». По данным компании Rheinmetall, в будущем GMARS сможет запускать крылатые ракеты наземного базирования.

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В июне 2024 года портал Breaking Defense сообщил, что корпорации Lockheed Martin и Rheinmetall на оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже представили совместную разработку — новую РСЗО GMARS, над которой работали последние годы.

РСЗО объединяет колесное шасси грузовика HX 8х8 от Rheinmetall с двухкорпусной пусковой системой от Lockheed Martin. Новая система должна прийти на смену РСЗО Mobile Artillery Rocket System 2 (MARS-2).

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