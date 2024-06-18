Корпорации Lockheed Martin и Rheinmetall представили новую РСЗО GMARS

Корпорации Lockheed Martin (США) и Rheinmetall (ФРГ) на оборонной выставке Eurosatory 2024, проходящей с 17 по 21 июня в Париже, представили совместную разработку — новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS), над которой работали последние годы. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

РСЗО объединяет колесное шасси грузовика HX 8х8 от Rheinmetall с двухкорпусной пусковой системой от Lockheed Martin. В качестве боеприпасов GMARS может использовать, в частности, ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) и Precision Strike Missile (PrSM). Новая система должна прийти на смену РСЗО Mobile Artillery Rocket System 2 (MARS-2).

В августе 2022-го Алексей Резников, занимавший тогда должность министра обороны Украины, сообщил, что Киев получил от Берлина РСЗО Mars-2.