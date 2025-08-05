Стал известен простой способ замедлить нейродегенерацию

Nat Commun: Долгие интервалы между приемами пищи замедляют болезнь Альцгеймера

Продолжительные интервалы между приемами пищи могут играть ключевую роль в замедлении болезни Альцгеймера — даже большую, чем простое сокращение калорий. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние различных режимов питания на модель мышей с генетической предрасположенностью к нейродегенерации. Результаты опубликованы в Nature Communications (Nat Commun).

Известно, что ограничение калорий способно замедлять развитие Альцгеймера у животных. Но как именно оно работает — за счет снижения энергетической нагрузки или за счет вынужденного голодания между приемами пищи — оставалось неясным. В новом эксперименте ученые разделили мышей на группы с разными режимами: одни получали меньше калорий без длительного голодания, другие — питались редко, но с нормальной калорийностью.

Оказалось, что само по себе снижение калорийности улучшало вес и чувствительность к глюкозе. Однако для проявления более глубоких эффектов: улучшения работы мозга, нейропротективной активности и замедления патологических изменений, связанных с Альцгеймером — требовалась именно продолжительная пауза между приемами пищи.

Авторы подчеркивают: важен не только состав рациона, но и режим. Длительное ежедневное «окно голода» активирует механизмы, которые способствуют защите мозга. Это может иметь значение не только для профилактики, но и для замедления прогрессирования болезни.

Ранее ученые выявили, что регулярные поездки на велосипеде снижают риск деменции и болезни Альцгеймера.