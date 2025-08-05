Стала известна дата подписания меморандума между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан подпишут меморандум 8 августа при посредничестве США

Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании 8 августа при посредничестве США. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

«Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания», — сказано в публикации.

Отмечается, что Баку и Ереван также должны подписать «письмо о намерениях». Это документ, который фиксирует предварительные цели сторон.

В апреле Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией. Он заявил, что для подписания итогового мирного договора, который состоит из 17 пунктов, Армении необходимо внести поправки в Конституцию и убрать пункт о претензиях на территорию Азербайджана.

Пашинян, в свою очередь, пригрозил изменить конституцию, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не хочет упускать возможность мирного урегулирования конфликта и считает необходимым для Еревана его достичь.