Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 5 августа 2025Бывший СССР

Стала известна дата подписания меморандума между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан подпишут меморандум 8 августа при посредничестве США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании 8 августа при посредничестве США. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

«Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания», — сказано в публикации.

Отмечается, что Баку и Ереван также должны подписать «письмо о намерениях». Это документ, который фиксирует предварительные цели сторон.

В апреле Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией. Он заявил, что для подписания итогового мирного договора, который состоит из 17 пунктов, Армении необходимо внести поправки в Конституцию и убрать пункт о претензиях на территорию Азербайджана.

Пашинян, в свою очередь, пригрозил изменить конституцию, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не хочет упускать возможность мирного урегулирования конфликта и считает необходимым для Еревана его достичь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Раскрыта причина введения в школах Украины «Основ национального сопротивления»

    Россиянка подала в суд ради попытки родить от участника СВО

    Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов

    Падение нефтегазовых доходов России продолжило ускоряться

    Рудковская оценила выступление Дженнифер Лопес словами «не Билан»

    Брачный аферист обманул десять россиянок на 50 миллионов рублей

    Россияне перестали стыдиться бедности

    Стала известна дата подписания меморандума между Арменией и Азербайджаном

    Нефть резко подешевела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости