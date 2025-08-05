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11:16, 5 августа 2025Мир

Судно из Финляндии незаконно пересекло границу с Россией

Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией в Финском заливе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: raja.fi

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту произошедшего проводится расследование. Об этом сообщила Береговая охрана Финского залива в заявлении на своем официальном сайте.

«Береговая охрана Финского залива расследует несанкционированное пересечение границы, которое произошло в Виролахти 27 июля 2025 года. Прогулочное судно незаконно пересекло морскую границу Финляндии и России и затем вернулось обратно. Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы», — отметили в ведомстве.

В Береговой охране добавили, что продолжают осуществлять контроль морской границы «с помощью технических средств наблюдения и патрулирования».

14 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко собрал оперативный штаб по обеспечению безопасности после боевой стрельбы Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS на учениях в 400 километрах от Санкт-Петербурга. Он добавил, что соответствующие российские ведомства будут корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива.

ЖЗЛ
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