Судно из Финляндии незаконно пересекло границу с Россией

Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией в Финском заливе

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту произошедшего проводится расследование. Об этом сообщила Береговая охрана Финского залива в заявлении на своем официальном сайте.

«Береговая охрана Финского залива расследует несанкционированное пересечение границы, которое произошло в Виролахти 27 июля 2025 года. Прогулочное судно незаконно пересекло морскую границу Финляндии и России и затем вернулось обратно. Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы», — отметили в ведомстве.

В Береговой охране добавили, что продолжают осуществлять контроль морской границы «с помощью технических средств наблюдения и патрулирования».

14 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко собрал оперативный штаб по обеспечению безопасности после боевой стрельбы Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS на учениях в 400 километрах от Санкт-Петербурга. Он добавил, что соответствующие российские ведомства будут корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива.