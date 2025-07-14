Губернатор высказался о защите Финского залива после стрельбы Эстонии из HIMARS на учениях

Дрозденко: Необходимо корректировать меры по защите акватории Финского залива

После боевой стрельбы Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS на учениях в 400 километрах от Санкт-Петербурга губернатор Ленобласти Александр Дрозденко собрал оперативный штаб по обеспечению безопасности. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

Дрозденко, в частности, высказался о необходимости защищать российские территории.

«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти», — написал Дрозденко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, являются ли действия Эстонии попыткой к эскалации конфликта, заявил, что «Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность». Он также подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы в регионе.

