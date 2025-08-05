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20:20, 5 августа 2025Культура

Сын Высоцкого отреагировал на создание цифровой копии певца

Сын Владимира Высоцкого Никита поддержал идею создания цифровой копии отца
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сын Владимира Высоцкого Никита рассказал о своей реакции на создание цифровой копии легендарного музыканта для шоу «Высоцкий. Высота». Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

По его словам, он переживал за конечный результат, так что не сразу дал свое согласие.

«Я не был готов согласиться, пока не увижу. Но это только часть образа — его поэзии, личности, мифа. Мне кажется, создав этот образ, люди еще больше заинтересуются Высоцким», — сообщил он.

Также сын великого артиста выразил мнение, что некоторые родственники будут против такого шага. «Я и за фильм "Спасибо, что живой" наелся от родственников выше крыши. Но это нормально, он не принадлежит нашей семье — он всеобщее достояние», — добавил Никита.

Выступление цифрового «Высоцкого» должно состояться 24 октября. Помимо советского артиста, с ним на одной сцене окажутся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РСФСР, певец и актер Владимир Высоцкий вернется на сцену в виде цифрового аватара.

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