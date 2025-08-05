Тигр растерзал смотрителя зоопарка

В Иерусалимском библейском зоопарке сбежавший из вольера тигр убил смотрителя

В Израиле сотрудник Иерусалимского библейского зоопарка стал жертвой сбежавшего тигра. Об этом сообщает BBC News.

36-летний Уриэль Нури, возглавлявший команду по работе с хищниками, получил смертельные травмы во время «закулисного тура» для посетителей. Тигр сумел выбраться из вольера во внутренний двор и растерзал смотрителя, который в этот момент готовил для него развивающие игрушки с угощением. Представители зоопарка заявили, что посетители не подвергались опасности, так как находились за защитным стеклом. «Совместно с полицией Израиля мы проводим тщательное расследование, чтобы понять, как тигру удалось сбежать», — говорится в заявлении учреждения.

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Медицинского центра Хадасса, но спасти его не удалось. Продолжительные реанимационные мероприятия не принесли результата.

На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Нури публиковал видео о работе с хищниками. Зоопарк, расположенный на территории 25 гектаров, специализируется на содержании животных, упомянутых в Библии, а также исчезающих видов со всего мира.

Это не первый инцидент с нападением животных в этом зоопарке. В прошлом году крокодила пришлось усыпить после того, как он серьезно ранил сотрудницу. Дальнейшая судьба тигра пока неизвестна.

Ранее в австралийском штате Квинсленд лев набросился на посетительницу зоопарка и оторвал ей руку. Инцидент произошел утром 6 июля в питомнике Darling Downs Zoo недалеко от города Тувумба.