Лев оторвал руку постоянной посетительнице зоопарка

Daily Mail: В австралийском зоопарке лев оторвал руку 50-летней женщине

В австралийском штате Квинсленд лев набросился на посетительницу зоопарка и оторвал ей руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 6 июля, в питомнике Darling Downs Zoo недалеко от города Тувумба. Как рассказали в администрации зоопарка, 50-летняя пострадавшая не является родственницей владельцев или сотрудником, однако она регулярно наблюдала за работой смотрителей с хищниками. «Она делала это много-много раз за последние 20 лет. Она прекрасно разбирается в правилах безопасности при работе с потенциально опасными хищниками», — сказано в заявлении.

Там же говорится, что лев неожиданно для всех набросился на женщину, вцепился ей в руку и нанес тяжелейшие травмы. Уточняется, что хищник не покидал вольера и не представлял опасности для сотрудников и посетителей Darling Downs Zoo. Когда пострадавшую привезли в больницу Брисбена, врачи сразу же приняли решение об ампутации конечности, так как спасти ее было невозможно.

В администрации питомника также заявили, что напавший на женщину лев не будет усыплен или наказан иным образом. В данный момент полиция вместе со службой безопасности и сотрудниками питомника проводит полное расследование происшествия.

Darling Downs Zoo работает в Квинсленде с 2002 года. Там содержатся и разводятся африканские львы. Также в зоопарке живут два редчайших белых льва. Владелец зоопарка Стив Робинсон начал работать с хищниками около 50 лет назад. Сейчас ему помогает дочь, которая с 1997 года занимается разведением хищников.

Ранее сообщалось, что лев набросился на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина был спасен и быстро поправился.