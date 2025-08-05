Шейнбаум заявила, что Трамп предлагал ввести войска США в Мексику

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала о планах американского лидера Дональда Трампа ввести войска США в страну. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шейнбаум, Трамп выдвинул эту идею во время одного из звонков. На его предложение глава Мексики ответила отказом.

«И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял», — поделилась она.

С 1 августа США ввели пошлины на товары из Евросоюза и Мексики. Также Штаты недавно разорвали торговое соглашение с Мексикой, регулирующее импорт томатов.

Ранее Шейнбаум заявила, что сотрудничество между Вашингтоном и Мехико возможно при условии, что каждая страна будет работать на своей территории. Также она призвала Трампа ужесточить контроль за нелегальными поставками оружия.