Трампа освистали

Трамп был освистан после появления на фотографиях во время мероприятия WWE

Президент США Дональд Трамп был освистан после появления на фотографиях во время мероприятия рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Summer Slam. Видеозапись опубликовал член Демократической партии США Гарри Сиссон в соцсети Х.

«Вся толпа на Summer Slam только что освистала Трампа, когда на экранах появились его фотографии. Американский народ сыт по горло Трампом!» — заявил демократ в подписи к кадрам.

На снимках, которые демонстрировались на большом экране, Трамп подписывает указ о расширении сферы деятельности Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. Документ был подписан во время встречи американского лидера с бывшим рестлером, директором по контенту WWE Трипл Эйчем.

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