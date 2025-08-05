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19:02, 5 августа 2025Мир

Трампа освистали

Трамп был освистан после появления на фотографиях во время мероприятия WWE
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп был освистан после появления на фотографиях во время мероприятия рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Summer Slam. Видеозапись опубликовал член Демократической партии США Гарри Сиссон в соцсети Х.

«Вся толпа на Summer Slam только что освистала Трампа, когда на экранах появились его фотографии. Американский народ сыт по горло Трампом!» — заявил демократ в подписи к кадрам.

На снимках, которые демонстрировались на большом экране, Трамп подписывает указ о расширении сферы деятельности Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. Документ был подписан во время встречи американского лидера с бывшим рестлером, директором по контенту WWE Трипл Эйчем.

Ранее стало известно, что немецкий сатирик Себастиан Хотц предстанет перед судом после шутки про покушение на президента США.

ЖЗЛ
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