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17:26, 5 августа 2025Экономика

Тучи мотыльков атаковали российский регион и попали на видео

В Забайкальском крае тучи мотыльков облепили дома и улицы, их сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Село Урульга Забайкальского края атаковали мотыльки. Облепивших дома и улицы насекомых сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Жители Карымского района в российском регионе рассказали, что такого массового нашествия мотыльков никогда не видели. На снятых очевидцами кадрах видны скопления насекомых на фонарных столбах, заборах и зданиях.

Кандидат биологических наук, сотрудник института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Олег Корсун пояснил порталу CHITA.RU, что такие мотыльки не опасны для людей и урожая — они похожи на непарных шелкопрядов. Специалист предположил, что в лесу есть очаг с пораженными гусеницами деревьями. «Сейчас вывелись бабочки, на видео в основном самки, и начался массовый лет», — рассказал биолог.

Ранее на северо-востоке Москвы пожаловались на кишащие тараканами дома. Речь идет о Малахитовой улице в районе Ростокино. На записи, сделанной местными жителями, видно, как сотни насекомых ползают по земле возле одного из домов, а также прямо по фасаду здания.

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