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15:04, 5 августа 2025Путешествия

Туристка посетила праздник в Европе и лишилась пальца из-за лошади

Cronica Balear: Туристке ампутировали палец после укуса лошади на Менорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Enrique Calvo / Reuters

27-летняя туристка лишилась пальца во время христианского праздника в Европе. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, случай произошел в воскресенье, 25 июля, на Менорке, Испания, во время празднования Дня святого Христофора — покровителя путешественников и дорожной полиции. Девушка посетила торжество и находилась в центре муниципалитета Эс-Миджорн-Гран со всеми жителями и туристами, когда предпоследний конный всадник пересекал главную площадь.

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Скакун встал на дыбы, чтобы исполнить традиционный танец «бот». В этот момент толпа подняла руки для поддержки, но лошадь бурно отреагировала на происходящее и укусила путешественницу за руку. Девушку немедленно доставили в больницу «Матеу Орфила» в Маоне, где ей пришлось ампутировать палец. Туристка до сих пор остается в больнице под наблюдением врачей.

Ранее мигрант из Сирии откусил кусок уха израильскому туристу с криком «свободу Палестине». Инцидент произошел на пляже недалеко от Афин в Греции.

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