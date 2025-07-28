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13:17, 28 июля 2025Путешествия

Мигрант из Сирии откусил кусок уха израильскому туристу с криком «свободу Палестине!»

Ynet: Мигрант из Сирии откусил кусок уха израильскому туристу в Афинах
Алина Черненко

Фото: Jose HERNANDEZ Camera / Shutterstock / Fotodom

Мигрант из Сирии набросился на израильского туриста в Греции и откусил кусок его уха. Об этом сообщает ивритоязычное издание Ynet.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже недалеко от Афин. Пострадавший израильтянин Став Бен Шошан рассказал журналистам, что, когда они с женой разговаривали с парой соотечественников на иврите, к ним подошел сирийский мигрант. Мужчина начал их фотографировать, бросать в них песок и выкрикивать фразы: «Свободу Палестине!», «К черту Израиль» и «Я из ХАМАС».

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Затем незнакомец напал на жену израильтянина, а когда тот попытался ее защитить, укусил его за ухо и оторвал его часть. Пострадавшего оперативно доставили в местный медицинский центр. Позже к Бен Шошану в больничную палату явилась полиция, так как нападавший подал на него жалобу за «расистские высказывания».

В ноябре 2024 года болельщики «Маккаби» из Тель-Авива сообщили о нападениях на улицах Амстердама. Люди в масках держали в руках палестинские флаги и скандировали «Свободу Палестине».

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