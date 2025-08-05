Украинка с самыми большими щеками в мире высказалась о своей красоте

Украинская модель Анастасия Покрищук высказалась о красоте своей внешности

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами высказалась на тему своей внешности. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 784 тысячи подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, ответила на вопросы подписчиков. В том числе ее спросили, действительно ли она считает свое преображение красивым.

В свою очередь, манекенщица отметила, что обладает альтернативным типом привлекательности. «То, что я сильно отличаюсь от ваших социальных норм, это не значит, что это некрасиво. Это значит, что я другая. Непринятие и страх перед другими людьми называется ксенофобией. (...) Чаще всего это говорит о низкой когнитивной гибкости и социальном конформизме», — заявила блогерша.

В июле Анастасия Покрищук также заявила, что ей нравится ее внешность.