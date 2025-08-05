В администрации президента захотели создать новое управление

«Ведомости»: В администрации президента может появиться новое управление

Новое управление может появиться в администрации президента России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что оно будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

По данным издания, изменения могут произойти в августе-сентябре. Подчеркивается, что создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года.

Отмечается, что управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими государствами.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень.