В Кремле назвали очень важными встречи со спецпосланником США

Песков: В Кремле считают очень важными встречи со спецпосланником США Уиткоффом

В Кремле считают очень важными встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом агентству Bloomberg сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие встречи очень важными, (...) но мы не комментируем их заранее», — ответил он на просьбу издания прокомментировать предстоящий визит Уиткоффа в Москву.

Ранее стало известно, что Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. В Кремле, комментируя предстоящий визит, не исключили возможность встречи спецпосланника с российским главой Владимиром Путиным.