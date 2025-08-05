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20:41, 5 августа 2025Мир

В Кремле назвали очень важными встречи со спецпосланником США

Песков: В Кремле считают очень важными встречи со спецпосланником США Уиткоффом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Кремле считают очень важными встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом агентству Bloomberg сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие встречи очень важными, (...) но мы не комментируем их заранее», — ответил он на просьбу издания прокомментировать предстоящий визит Уиткоффа в Москву.

Ранее стало известно, что Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. В Кремле, комментируя предстоящий визит, не исключили возможность встречи спецпосланника с российским главой Владимиром Путиным.

ЖЗЛ
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