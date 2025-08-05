В МИД России прокомментировали сообщения о возможном размещении российских ракет на Кубе

МИД: Сообщения об оружии РФ на Кубе являются частным мнением экспертов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном размещении российских ракет в Латинской Америке, в частности на Кубе и в Венесуэле. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что развитие международного военного сотрудничества, в частности размещение вооружений, относится к компетенции Минобороны России.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов допустил развертывание ракет «Орешник» или подобного ему оружия в Венесуэле или на Кубе. Это позволило бы не только обеспечить безопасность союзников Москвы, но и укрепить глобальный авторитет России, отметил он.