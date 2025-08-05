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12:28, 5 августа 2025Россия

В Минобороны России раскрыли подробности о боях за Январское в Днепропетровской области

Минобороны России: ВСУ отступили из Январского под натиском штурмовиков
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных силы Украины (ВСУ), удерживавшие село Январское в Днепропетровской области, оказывали сопротивление и пытались сохранить контроль над важным участком фронта, но были вынуждены отступить под натиском российских штурмовиков. Подробности о боях за населенный пункт журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Январское заняли военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Январское 5 августа. Как стало известно, бойцы группировки «Восток» также нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии, лишив Киев 205 военнослужащих, боевой бронемашины, двух автомобилей и артиллерийского орудия.

Ранее сообщалось о взятии Россией под контроль населенного пункта Александро-Калиново в ДНР. До этого сообщалось, что Российская армия также заняла город Часов Яр.

ЖЗЛ
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