В России ответили на молчание Киева по вопросам стамбульских договоренностей

Мирошник: Киев еще не отреагировал на предложение России по гуманитарным паузам

Киев никак не отреагировал на предложение Москвы в Стамбуле об организации гуманитарных пауз. О молчании Украины по вопросам стамбульских договоренностей сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Пока внятной реакции со стороны Киева, которая выражалась бы в том, что "да, мы готовы, давайте переходить к практической реализации этой инициативы", не звучало», — ответил он.

Мирошник заявил, что Украина пытается получить паузу для наращивания своих военных возможностей. Россия же на переговорах в Стамбуле 23 июля предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления коротких гуманитарных перемирий для того, чтобы забрать раненых военнослужащих, а также тела бойцов.

Ранее стала известна цель визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. Американское издание The Hill сообщает, что одной из задач представителя США станет попытка убедить президента России Владимира Путина в необходимости заключить перемирие с Украиной.