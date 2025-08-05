В России работников ночного клуба обвинили в избиении заведшей внука в туалет пенсионерки

Mash: В Калининграде работники клуба избили пенсионерку, заведшую внука в туалет

В Калининграде работников одного из ночных клубов на улице Батальной обвинили в избиении пенсионерки, заведшей в туалет заведения шестилетнего внука. Об этом пишет Amber Mash в Telegram.

По информации издания, по дороге из детского сада мальчик захотел в уборную. Тогда бабушка решила завести его в клуб, что вызвало недовольство сотрудников и привело к скандалу, в ходе которого, как утверждается, женщину угрожали запереть в кладовке, а также избили ногами. Часть перепалки, за исключением нападения на пенсионерку, попала на видео.

На кадрах, снятых пожилой женщиной, видно мужчину, который возмущается тем, что несовершеннолетнего привели в ночное заведение для взрослых. Затем запечатлен сам мальчик, который плачет. На второй половине видео к скандалу присоединилась сотрудница клуба, громко требующая прекратить ее снимать и вывести ребенка, а также заявившая, что пенсионерка якобы вцепилась ей в волосы.

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