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07:02, 5 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о регулярных контактах с США по украинскому урегулированию

Депутат Чепа: Россия и США регулярно контактируют по украинскому вопросу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия имеет постоянные контакты по урегулированию конфликта на Украине с США, но с Украиной регулярную связь поддерживают только по обменам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Думаю, что с американцами у нас определенные линии переговоров идут, контакты какие-то есть. Вот сейчас [cпецпосланник президента США Стив] Уиткофф должен приехать для того, чтобы обсудить ситуацию. Я думаю, что с американцами идет нормально, а каких-то закулисных переговоров с Украиной, я думаю, нет, мне кажется», — сказал Чепа, отвечая на вопрос о наличии постоянных контактов России с Украиной и США вне встреч в Стамбуле.

Он отметил, что переговоры с США идут по выстроенным каналам. При этом с Украиной существуют постоянные контакты по стамбульским договоренностям: по обмену военнопленных, раненных и убитых.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву.

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