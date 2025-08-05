В России рассказали о регулярных контактах с США по украинскому урегулированию

Депутат Чепа: Россия и США регулярно контактируют по украинскому вопросу

Россия имеет постоянные контакты по урегулированию конфликта на Украине с США, но с Украиной регулярную связь поддерживают только по обменам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Думаю, что с американцами у нас определенные линии переговоров идут, контакты какие-то есть. Вот сейчас [cпецпосланник президента США Стив] Уиткофф должен приехать для того, чтобы обсудить ситуацию. Я думаю, что с американцами идет нормально, а каких-то закулисных переговоров с Украиной, я думаю, нет, мне кажется», — сказал Чепа, отвечая на вопрос о наличии постоянных контактов России с Украиной и США вне встреч в Стамбуле.

Он отметил, что переговоры с США идут по выстроенным каналам. При этом с Украиной существуют постоянные контакты по стамбульским договоренностям: по обмену военнопленных, раненных и убитых.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву.

