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20:02, 5 августа 2025Экономика

В Россию запретили ввозить болгарских и румынских коз

В Россию запретили ввозить болгарских и румынских коз и овец из-за вспышки оспы
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В связи с регистрацией вспышек оспы овец и коз в Болгарии и Румынии в РФ запретили ввоз и транзит этих видов животных из указанных стран. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Введенные ведомством ограничения распространяются также и на прочих восприимчивых к этому заболеванию животных, а также на готовую продукцию из баранины и козлятины, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки.

Такие шаги предприняты в связи с тем, что в течение последних двадцати дней на территории Болгарии и Румынии было подтверждено соответственно 11 и 7 очагов оспы овец и коз, а информации о мерах ветслужб этих европейских стран по предупреждению распространения и ликвидации заболевания их российским коллегам не поступала.

В начале года был также введен запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Евросоюза из-за угрозы распространения ящура. В связи с этим колбасы, ветчину, хамон и сыры стало невозможно провезти в страну и в личных целях. Как рассказал позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, меры ввели в превентивном порядке, но в марте ящур в ЕС «действительно начал распространяться».

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