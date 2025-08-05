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13:26, 5 августа 2025Россия

В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

Сенатор Косачев назвал расправой над политическим оппонентом приговор Гуцул
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой властей Молдавии. Об этом, комментируя решение суда Кишинева, написал сенатор Константин Косачев в Telegram-канале.

«Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября», — написал сенатор.

По его мнению, власти Молдавии получат «индульгенцию от Запада», который вмешивается в дела государства уже несколько лет. Косачев убежден, что судьба Молдавии определяется иностранными гражданами из-за рубежа, но так быть не должно.

Приговор Гуцул в Молдавии вынесли 5 августа. Суд приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. В Кремле назвали приговор политически мотивированным решением и заявили, что в Москве видят, как в Молдавии «всячески зажимается» оппозиция.

ЖЗЛ
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