Волошин назвал приговор Гуцул политической расправой под диктатурой Санду

Приговор главе Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул является ярким примером диктатуры президента республики Майи Санду. Такое мнение выразил сенатор Совфеда от ДНР Александр Волошин, его цитирует РИА Новости.

Ранее суд сектора Буюканы в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. По словам Волошина, западные страны вряд ли осудят произошедшее, потому что эти события «идут в русле их представлений о демократии и свободах».

«Режим Санду — это типичная диктатура под вывеской "европейского пути". Произошедшая сегодня политическая расправа над главой Гагаузии Евгенией Гуцул — ярчайшее тому подтверждение», — подчеркнул сенатор. Он призвал граждан Молдавии сделать правильные выводы.

Сама Гуцул также назвала свой приговор политической расправой. «Это решение не имеет ничего общего с правосудием», — заявила она.