В США подсчитали живущих вне среднего класса детей

Половина детей в США живет в семьях с меньшими чем у среднего класса доходами

Почти половина детей в США — 35 миллионов — живут в семьях с доходами ниже отметки, которую экономисты считают «нижней ступенькой среднего класса». Об этом со ссылкой на подсчеты в ходе переписи 2023 года пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как следует из публикации, на то, что американский средний класс продолжает ужиматься, в частности, влияют инфляция, рост цен на аренду и прекращение программы субсидий по коронавирусу. Анализируя примеры нескольких семей с признаками, которые традиционно позволяли относить их к среднему классу, журналисты указывают, что многие родители в США теперь тратят основные деньги на жилье и обязательные счета, при этом накапливая долги, в то время, как есть и те, у кого «кредитные карты исчерпаны».

По словам экономиста Мичиганского университета Люка Шефера, на каждого американского ребенка, живущего за чертой бедности все еще приходится два-три тех, кто находится выше нее, но живут последние зачастую «в семьях, чья жизнь — непрекращающийся монотонный труд».

«Падение» среднего класса, вероятно, усугубится из-за принятого в начале июля «большого прекрасного билля», отмечает WSJ. Инициированный президентом США Дональдом Трампом проект, в частности, меняет требования к трудоустройству и подразумевает сокращение программ льготного медицинского страхования, говорится в статье.

В 2023 году, к которому относятся представленные данные, уже отмечалось, что из-за прекращения выдачи детских пособий, введенных во время пандемии коронавируса, уровень бедности среди несовершеннолетних американцев резко вырос.