В США призвали предоставить доказательства «вмешательства России» в выборы

Генпрокурор США призвала передать в суд данные о «вмешательстве России»

Генеральный прокурор США Пэм Бонди призвала неназванного федерального прокурора предоставить суд доказательства «вмешательства России» в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Fox News может подтвердить, что генеральный прокурор Пэм Бонди сегодня подписала распоряжение, обязывающее (...) представить большому жюри доказательства, касающиеся предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента Соединенных Штатов 2016 года Дональда Трампа с Россией», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны ответить за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году.