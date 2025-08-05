Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 5 августа 2025Мир

В США призвали вручить Трампу Нобелевскую премию из-за Армении и Азербайджана

Конгрессмен Уилсон предложил вручить Трампу Нобелевскую премию за миротворчество
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетКонфликт Индии и Пакистана

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп вскоре положит конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Об этом в X заявил конгрессмен Джо Уилсон.

Он также призвал вручить Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность американского лидера. По его словам, политик уже прекратил конфликты между Индией и Пакистаном, Конго и Руандой, а также Таиландом и Камбоджей.

«Никогда еще не было такого президента-миротворца, как Дональд Трамп. Конго и Руанда, Таиланд и Камбоджа, Пакистан и Индия. И скоро Азербайджан и Армения. Он (президент США) заслуживает Нобелевской премии мира!» — написал конгрессмен.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 8 августа примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств подпишут меморандум о взаимопонимании и письмо о намерениях, которые зафиксируют предварительные цели сторон.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Стали известны новые подробности гибели комментатора Гришина

    Джастина Тимберлейка заподозрили в симуляции опасной болезни

    Опровергнут популярный миф о простуде и сквозняке

    Киркорова обязали выплатить Пенсионному фонду 10 тысяч рублей через суд

    Передислокацию подводных лодок США к берегам России назвали жестом на публику

    Ида Галич высказалась о фигуре после родов

    Предсказаны новые санкции ЕС против Китая и Индии

    Зеленский поручил сократить бюрократию

    Европа испытала «ответ» американскому Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости