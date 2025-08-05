В США призвали вручить Трампу Нобелевскую премию из-за Армении и Азербайджана

Конгрессмен Уилсон предложил вручить Трампу Нобелевскую премию за миротворчество

Президент США Дональд Трамп вскоре положит конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Об этом в X заявил конгрессмен Джо Уилсон.

Он также призвал вручить Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность американского лидера. По его словам, политик уже прекратил конфликты между Индией и Пакистаном, Конго и Руандой, а также Таиландом и Камбоджей.

«Никогда еще не было такого президента-миротворца, как Дональд Трамп. Конго и Руанда, Таиланд и Камбоджа, Пакистан и Индия. И скоро Азербайджан и Армения. Он (президент США) заслуживает Нобелевской премии мира!» — написал конгрессмен.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 8 августа примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств подпишут меморандум о взаимопонимании и письмо о намерениях, которые зафиксируют предварительные цели сторон.