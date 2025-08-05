Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 5 августа 2025Мир

В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

Постпред при НАТО Уитакер: У США есть лимит поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер. Фото: Marta Fiorin / Reuters

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено. Об этом сообщает Bloomberg.

Уитакер отметил, что США намерены гарантировать, что никогда не окажутся в уязвимой позиции и не поставят себя в «стратегически невыгодное» положение с точки зрения собственных военных ресурсов.

«Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и другие страны — члены НАТО занялись разработкой нового механизма военных поставок Украине, который подразумевает закупки американских вооружений из списка приоритетных потребностей республики. Предполагается, что с таким подходом альянс предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на сумму 10 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия назвала необоснованными нападки США из-за покупки российской нефти. В Нью-Дели указали на лицемерие Вашингтона

    Два подростка из России попали в базу «Миротворца»

    Россиян начнут штрафовать за шум бытовой техники в ночное время

    53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в купальнике

    Рабочий устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку

    В Индии заявили о потере доверия к Трампу

    В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

    Президент Чехии допустил существование Украины при потере территорий

    Курс рубля осенью предрекли

    Рыба упала с неба и обесточила целый город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости