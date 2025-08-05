Военблогер упрекнул Россию в страхе перед «арабским средневековьем»

Военблогер Подоляка выступил за запрет никабов в России

Военблогер Подоляка выступил за запрет никабов в России. Этой теме он посвятил одну из публикаций в Telegram.

Блогер опубликовал якобы снятые в Ташкенте кадры и обратил внимание, что на нем нет ни одной женщины с покрытыми платком волосами. Скрывающую лицо одежду в Таджикистане запретили носить еще в 2023 году.

Вместе с тем, в России аналогичные меры до сих пор не введены, отмечает Подоляка. «Арабское средневековье боимся у себя искоренить», — написал он, не пояснив, что именно он имеет в виду. В этой связи блогер выразил опасения в связи с возможным будущим. «Куда же мы стремимся в таком случае?» — риторически поинтересовался он.

Ранее под Москвой женщин в никабах, занявших детскую площадку, сняли на видео. На ролике группа женщин — предположительно, мигранток — разгуливают по придомовой территории. При этом жителей славянской наружности на площадке замечено не было.